قالت السيدة منى، والدة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيس بوك، إن ابنتها أعلمتها بأنها ستصور فيديو على موقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن رغبتها في الزواج، معقبة أنها استغربت من الأمر وهاجمتها بشدة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنها هاجمت ابنتها لمخالفة ما تطالب به مها للمسلمات التي تربت وتعودت عليها، متابعة: «لا يجب أن نحيد عنها ونتجرأ ونقول إننا بنطلب عريس، ده موروث توارثناه أبًا عن جد، ومينفعش البنت تقول كده على الملأ».

وذكرت أن ابنتها لم تقتنع بوجهة نظرها، وأخبرتها أنها ستتحمل المسؤولية كاملة والانتقادات السلبية والإيجابية، مؤكدة أنها على علاقة صداقة قوية بابنتها وتوجهها طوال الوقت.

ولفتت إلى أن مها خافت من الوصول إلى السن الحرج دون إحساس الأمومة الذي تحب أن تشعر به كل فتاة، قائلة إنها رفضت أن تشاهد الفيديو بعد نشره في بادئ الأمر.

وتابعت: «كنت شبه مخاصماها أنا ووالدها، لكن أحد أقاربي أرسل الفيديو لي ووجدت الفيديو محترم، لا يوجد به شيء يمس الأخلاق أو الدين أو الأسرة المصرية».

وكانت مها أسامة قد أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعلنت فيه عن رغبتها في الزواج.

