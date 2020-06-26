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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.