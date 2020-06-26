 ترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري.. ومنحه وشاح النيل - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2020 6:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري.. ومنحه وشاح النيل

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 5:58 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 5:58 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك