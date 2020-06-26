الهند تنتهي من شراء 60 بالمئة من الأراضي لمشروع قطار الطلقة فائق السرعة

قال رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية في الهند فينود كومار ياداف للصحفيين في إفادة صحفية على الانترنت، إن الهند انتهت من شراء 60 بالمئة من الأراضي المخصصة لمشروع قطار الطلقة فائق السرعة ، الذي سيربط مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد بأحمد أباد.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قال ياداف إن العمل الفعلي سوف يبدأ عندما يتم الانتهاء من شراء 90 بالمئة من أراضي المشروع.



ومن المنتظر أن يتسارع شراء الأراضي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع بدء عملية طرح العروض، بينما ستنظر المحكمة العليا بالبلاد دعوى تطالب بوقف المشروع.