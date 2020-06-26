محافظ الإسكندرية يكلف شركة نهضة مصر للقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مسئولي شركة نهضة مصر للقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة (المساجد والكنائس) على مستوي المحافظة وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غد السبت وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ علي سلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب، بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية تم عمل حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة من الداخل والخارج علي مستوي المحافظة وذلك بمعدات وأدوات الشركة، مؤكدا علي المسئولية المجتمعية والعمل التطوعي الذي تقوم به الشركة.

وفي السياق، ستقوم محافظة الإسكندرية ببث مباشر من داخل مسجد أبو العباس المرسي لإقامة شعائر صلاة فجر غد السبت بعد توقف دام 100 يوم، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ووكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة.