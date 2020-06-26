قالت النقابة العامة للأطباء، إن فيروس كورونا مازال يحصد أرواح جنود الصف الأول فى المعركة وهم الأطباء.

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن القائمة وصلت حتى كتابة هذه السطور الى ٩٣ شهيدا وهناك أسماء أخرى جارى التأكد من بياناتها سيتم إضافتها للقائمة ، بالإضافة إلى ٩٥٠ مصاب أثناء العمل وهم عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن:

وقالت النقابة إن قائمة الشرف تضم:

1.الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر

2.الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام

3.الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

4.الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

5.الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

6.الاستاذ الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

7.الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة.

8.الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية.

9.الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

10.الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.

11.الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

12.الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

13.الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

14.الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدول

15.الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية

16.الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

17.الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.

18.الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

19.الدكتور محمد حشاد اخصائى الاطفال بمستشفى ناصر العام 35 سنة

20.الاستاذ الدكتور صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس

21.الدكتور رافت ناجى استشاري النساء، الجيزة

22.الدكتور عبد اللطيف دبور اخصائى المسالك البولية السنبلاوين

23.الدكتور احمد يس غلاب استشاري المسالك دمنهور

24.الدكتور سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس

25.الدكتور جمال ابو العلا استشارى الباطنة ورئيس اقسام الباطنة بالمنيرة العام سابقاً

26.الدكتور رونز يسى مقار استشارى النساء بنى سويف

27.الدكتور اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان

28.الدكتور البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط

29.الدكتور محمد فريد الجندى، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى

30.الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة

31.الدكتور يحيي سعد، مدير مستشفي العيون اطفال القاهره

32.الدكتور معتصم محمود ذكى، اخصائي الجراحة المطرية التعليمى

33.الدكتور هانى رفعت استاذ الكلى طب عين شمس.

34.الدكتور عبدالعظيم ابوالحسن ..استشاري مسالك مستشفى منوف العام

35.الدكتور محمد عبد الحافظ اخصائي الباطنة في مستشفي زفتي العام بمحافظة الغربية

36.الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما طب ازهر دمياط

37.الدكتور نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة.

38.لدكتور ابراهيم على، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب ازهر بنين

39.الدكتور محسن الهايتمى، استاذ الباطنة طب الازهر

40.الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بحلوان.

41.الدكتور سيد رشدى محجوب مدرس جراحة الاعصاب طب الازهر.

42.الدكتور سمير عثمان،استشاري النسا والولاده حلوان.

43.الدكتور ايمن زكي، استشاري النسا والولاده حلون.

44.الدكتور محمود خضر جراحة القاهرة.

45.الدكتور فليب مترى استشارى الاذن والأنف والحنجرة.

46.الدكتور يوحنا لطفي صادق استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية،توفي في الرعاية المركزة بمستشفي الدمرداش.

47.الدكتور علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين سابقا

48.الدكتور محمد عبد الحكيم استشارى الباطنه حلوان.

49.الدكتور محمد حسن عمر استشارى الحميات، بالاقصر.

50.الدكتور نبيل خليفة، استاذ العظام طب عين شمس

51.الأستاذ الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى تخدير، بنها.

52.الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الاقصر سابقا.

53.الدكتور.سيد نادى كامل اخصائي الحميات المنيا.

54.الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الاطفال بالقاهرة، ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

55.الدكتور محمد حسن احمد، مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا.

56.الدكتور حمزة ابراهيم طرخان اخصائي التحاليل.

57.الأستاذ الدكتور سالم خليل استاذ المسالك طب الزقازيق.

58.الدكتور رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان.

59.الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب.

60.الدكتور محمد عبد العليم سعد استاذ التشريح بجامعة طنطا

61.الدكتور عادل عبد العظيم شبل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي المنيرة سابقآ

62.الدكتور نبيل نسيم استشاري قلب و رعاية مركزه بمستشفي 6 اكتوبر.

63.الدكتور اميره منير، استاذ الرمد طب عين شمس.

64.الدكتور محمد عبد العليم، استاذ التشريح طب طنطا.

65.الاستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزى، استاذ الجراحة طب القصر العيني.

66.الدكتور ايمان ابراهيم، الواسطى بنى سويف

67.الدكتور اميل فوزى، اخصائى الجراحه بمستشفى ابشواى بالفيوم.

68.الدكتور علي حسن العربى استشاري الكبد. مستشفى الساحل.

69.الدكتور احمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر المنصورة.

70.الدكتور احمد فتحي محمد عوض استشارى الرمد بالأقصر.

71.الدكتور عبد الحميد ابو يوسف استشارى الحميات المحمودية

72.الدكتور سيد حتحوت، أستاذ المسالك البولية طب الأزهر.

73.الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط،.

74.الدكتور رامى الديب ،أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات.

75.الدكتور هشام عبدالقادر مختار يوسف، الواسطى بنى سويف.

76.الدكتور حسن محمود فاضل، استشارى الجراحةً العامة بسوهاج.

77.الدكتور عماد حبيب استشارى الباطنه مغاغة المنيا.

78.الدكتور جمال صبرى استشارى أنف واذن وحنجره التل الكبير.

79.الدكتور طارق عاشور اخصائي اطفال اسكندريه.

80.الدكتور مصطفى زيتون استاذ النساء والتوليد طب الزقازيق.

81.الدكتور محمد ابوستيت استاذ الجراحة طب الازهر.

82.الدكتور هشام سعيد استشارى أنف واذن وحنجره، أم المصريين.

83.الدكتور مجدي نصحي مسيحه استشاري امراض الباطنه بالقاهرة.

84.الدكتور محمد عبد الحافظ اخصائى الباطنة مستشفى زفتى العام

85.الدكتور محمود مدني خليل استشاري النساء والتوليد بني سويف الاسبق

86.الدكتور اسحق سرجيوس اخصائى الباطنة مستشفى قنا العام

87.الدكتور محمد احمد الغليونى استاذ مساعد طب المناطق الحارة جامعة اسيوط

88.الدكتور نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ

89.الدكتور عمر عبد الرافع استشاري الباطنه و رئيس اقسام الباطنه بمستشفي ام المصريين سابقا،

90.الدكتور وليد يحيى طبيب مقيم بالمنيرة العام

91.الدكتور عزت فهمى صليب استشارى تخدير القليوبية

92.الدكتور عبد الحميد ابو يوسف استشارى باطنة بالمحمودية

93.الدكتور اسحاق عوض عطيه استشارى الجهاز الهضمى اسوان