 إيران ترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين إلى فرنسا - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2020 9:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إيران ترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين إلى فرنسا

الصندوق الأسود - ارشيفية
الصندوق الأسود - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 9:11 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 9:11 م
قالت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) اليوم الجمعة، إن إيران سترسل الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها في يناير الماضي إلى فرنسا لفك رموزهما.

ولقي جميع الركاب الـ 176 الذين كانوا على متن الطائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية حتفهم، عندما تحطمت فى أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران يوم 8 يناير.

ونسبت إيران في البداية الحادث إلى مشكلة فنية ، بيد أنها اعترفت فيما بعد بأنها أسقطت الطائرة عن غير قصد وسط تصاعد التوتر مع القوات الأمريكية في العراق المجاور.

وكتبت منظمة الطيران المدني الدولي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إيران أبلغتها بأن الصندوقين - مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة – سيتم تحليلهما في فرنسا في 20 يوليو المقبل بمشاركة جميع البلدان المعنية.

وأكدت هيئة التحقيق فى الحوادث الجوية الفرنسية أن إيران طلبت مساعدتها الفنية لإصلاح الصندوقين وتفريغ بياناتهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك