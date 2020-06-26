مساجد الإسكندرية تتأهب لاستقبال المصلين والالتزام بالإجراءات الوقائية

قال وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية ، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إن المرحلة الأولى من فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس، ستتضمن المساجد التى بها إمام أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالمديرية .



وشدد وكيل وزارة الأوقاف على أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم غلق المسجد فورا حتى زوال أزمة كورونا، لافتا إلى أنه فى حالة ترك المفتاح مع أى أحد من غير المنتسبين للأوقاف سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.



وتابع خشبة، أن الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا والمصليات وفى حالة الضرورة، لعدم وجود مسجد بالمنطقة نهائيا يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية.



ووجه وكيل الوزارة الأئمة فى الإدارات المختلفة بالالتزام بارتداء الكمامة و التباعد الجسدى ، وعدم فتح مصليات السيدات ، وفتح المسجد قبل الآذان ب ١٠ دقائق فقط وإقامة الصلاة عبر الآذان والإقامة مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق بحيث تكون المدة التى يفتح فيها المسجد لأداء الصلاة لا تتجاوز النصف ساعة على الأكثر.