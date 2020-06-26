انسحاب أكثر من نصف مليون شخص من الكنائس في ألمانيا

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انسحب أكثر من نصف مليون شخص، من الكنائس في ألمانيا خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان في بون والكنيسة البروتستانتية في هانوفر اليوم الجمعة، بلغ عدد المنسحبين من الكنيسة الكاثوليكية العام الماضي272 ألفا و771 فردا، بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2018.

كما انسحب من الكنيسة البروتستانتية 270 ألف فرد بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2018.

ووفقا للبيانات، يبلغ إجمالي عدد المنتمين للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا حاليا 6ر22 مليون فرد، مقابل 7ر20 مليون فرد من البروتستانت.

وتتوقع الكنيسة البروتستانتية هذا العام تراجعا ملحوظا في إيراداتها بسبب أزمة جائحة كورونا بنسبة تتراوح بين 10% و25%.