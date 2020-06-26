عامل منجم في تنزانيا يصبح مليونيرا بين عشية وضحاها

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أصبح عامل منجم صغير في تنزانيا مليونيراً بين عشية وضحاها بعد بيعه لحجرين من الأحجار النفيسة "تنزانيت"، وهما أكبر حجرين من نوعيهما يعثر عليهما في البلاد.

وحصل سانينيو لايزر على 3.4 مليون دولار من وزارة التعدين في البلاد مقابل الحجرين اللذين بلغ وزنهما الإجمالي 15 كيلو غراما.

وقال لايزر وهو أب لأكثر من 30 طفلاً، لبي بي سي: "ستكون هناك حفلة كبيرة غداً".

ويتمّ العثور على التنزانيت فقط في شمال تنزانيا ويستخدم لصنع الحلي.

وهو واحد من أندر الأحجار الكريمة على الأرض ويقدّر أحد الجيولوجيين المحليين أنّ مخزونه قد ينضب بالكامل خلال العشرين سنة القادمة.

وتكمن جاذبية الحجر الكريم في وجوده بألون متنوعة، بما في ذلك ألوان الأخضر والأحمر والأرجواني والأزرق.

ويتم تحديد قيمة الحجر من خلال ندرته، ويكون لوضوح اللون عامل مؤثر في ارتفاع السعر.

وعثر لايزر على الحجرين ووزنهما 9.2 كيلوغرام و 5.8 كيلوغرام الأسبوع الماضي، لكنه باعها يوم الأربعاء خلال فعالية في منطقة مانيارا الشمالية.

ويبلغ وزن أكبر حجر تنزانيت تمّ استخراجه حتى الآن 3.3 كيلو غرام.

واتصل الرئيس التنزاني جون ماغوفولي لتهنئة لايزر على هذا الاكتشاف.

وقال ماغوفولي: "هذه هي فائدة عمال المناجم الصغار وهذا يثبت أن تنزانيا غنية".

ووصل ماغوفولي إلى السلطة في عام 2015 واعداً بحماية مصلحة الدولة في قطاع التعدين وزيادة إيرادات الحكومة منه.

ماذا قال المليونير الجديد؟

وقال لايزر، 52 سنة، وله أربع زوجات، إنه سيذبح إحدى أبقاره للاحتفال.

كما يخطط للاستثمار في مجتمعه في منطقة سيمانجيرو في مانيارا.

وقال: "أريد بناء مركز تسوق ومدرسة. أريد أن أبني هذه المدرسة بالقرب من منزلي. هناك العديد من الفقراء هنا الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة إرسال أطفالهم إلى المدرسة".

وأضاف: "أنا لست متعلماً ولكني أحب أن تسير الأمور بطريقة احترافية. لذلك أود أن يدير أطفالي العمل باحتراف."

وقال إنّ المكاسب المفاجئة لن تغيّر أسلوب حياته وأنه يعتزم الاستمرار في رعاية 2000 بقرة. وقال إنه لم يكن بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية على الرغم من ثروته الحديثة.

وأضاف: "هناك ما يكفي من الأمن [هنا]. لن تكون هناك أي مشكلة. يمكنني حتى التجول ليلا دون أي مشكلة."

ويحصل بعض عمال المناجم الصغار أمثال لايزر على تراخيص حكومية للتنقيب عن التنزانيت، ولكن التعدين غير القانوني منتشر خاصة بالقرب من شركات التعدين الكبرى.

في عام 2017، أمر الرئيس ماغفولي الجيش ببناء جدار على امتداد 24 كيلومترا حول موقع ميريلاني للتعدين في مانيارا، الذي يعتقد أنه المصدر الوحيد للتنزانيت في العالم.

وأفادت الحكومة بعد عام على ذلك عن زيادة في الإيرادات في قطاع التعدين ونسبت الارتفاع إلى بناء الجدار ، بحسب ما أفاد به مراسل بي بي سي في دار السلام سامي عوامي.