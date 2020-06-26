سيتين يلمح لمغادرة أرثر: ليس أول لاعب ينضم لبرشلونة ولا يقدم المتوقع منه

ألمح كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، إلى رحيل لاعب وسط الفريق أرثر ميلو عن الفريق خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال كيكي سيتين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الكتالوني وسيلتا فيجو غدًا السبت: "من حيث المبدأ ما زلت أعتمد عليه سنحتاجه وسيسافر معنا ولديه فرصة للعب، عليه أن يتجنب كل الضوضاء التي تؤثر عليه وفي حال مشاركته عليه أن يحاول تقديم أفضل ما لديه".

وأضاف: "ما يحدث معه ليس طبيعيًا على الإطلاق، النادي لم يخبرني برحيله، نحن مجرد قطعة واحدة أخرى من هذا النادي، ليس لدينا الكثير لنقوله، نقبل ما يحدث وكيفية حدوثه".

وتابع: "إنه ليس أول لاعب يتعاقد معه برشلونة ولا يفي بمستوى التطلعات المنتظرة منه، لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك مع آرثر ولكنه سيحدث للعديد من اللاعبين، سيكون هناك مشجعون يرون أن بيعه فرصة جيدة للنادي وآخر سيعتقد أنه من الأفضل بقاءه".