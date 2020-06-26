أعلن طبيب بالمنيا، اليوم، تبرعه بالبلازما لصالح المصابين بفيروس كورونا، وذلك عقب تماثله للشفاء من الفيروس الذي أصابه هو وزوجته التي تعمل طبيبه قبل نحو شهر ونصف الشهر، وقد خضعا للعزل المنزلي بمسكنهما في مدينة المنيا الجديدة حتى تحولت نتيجة التحاليل من إيجابية لسلبية وتماثلا تماما للشفاء.

وقال (أحمد عبد العاطي - 37 عاما)، مقيم بمدينة المنيا الجديدة، إنه يعمل بمستشفى حميات مدينة المنيا، وقبل نحو 45 يوما وتحديدا في 14 مايو الماضي، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مرجحا إصابته داخل المستشفى التي يعمل بها، وبعد إجراء التحليل اللازم وأخذ العينة في يوم 15 مايو، تأكد من إيجابية الإصابة فخضع للعزل المنزلي، وعقب ذلك بيومين ظهرت نفس الأعراض على زوجته التي تعمل طبيبة بمستشفى التأمين الصحي، وبإجراء مسحة لها ثبت إيجابية الإصابه بالفيروس فخضعت أيضا للعزل المنزلي معه.

وأضاف عبد العاطي، أنه خلال فترة العزل، حرص وزوجته على الابتعاد عن أبنائهما خشية الإصابة بالفيروس، وخلال تلك الفترة التي استمرت لنحو شهر ونصف الشهر خضعا لإجراء تحليل 3 مرات، تبين في المرة الأولى والثانية إيجابية الإصابة وفي المرة الأخيرة "الثالثة" ظهرت العينة سلبية.

وبعد مرور نحو أسبوع من الشفاء توجه إلى المركز الإقليمي لنقل الدم في مدينة المنيا، للتبرع بالبلازما لصالح المصابين بالفيروس، وكان وقتها يجري توفير جهاز التبرع وإنهاء الاستعدادات اللازمة والتجهيز لعملية استقبال المتبرعين، فتم تأجيل التبرع لحين انتهاء الاستعدادات، وتواصل مع المسؤولين وزملائه العاملين بالمركز، ثم توجه مرة أخرى وتبرع بالبلازما.

وحث الطبيب جميع المتعافين من الفيروس على التبرع لغيرهم من المصابين، معتبرا أن التبرع بالبلازما زكاة عن صحة الشخص المتعافي، في الوقت الذي نجد فيه مئات المصابين في أمس الحاجة للبلازما حتى يتماثوا للشفاء ويعودوا إلى أسرهم لممارسة الحياة بشكل طبيعي، لافتا إلى أن التبرع بالبلازما مفيد جدا ويعمل على تجدد خلايا الدم في الجسم، ولا يتسبب في أي مشاكل أو أعراض ويعتبر صدقة جارية، وناشد جميع المتعافين على التوجه للمركز للتبرع.