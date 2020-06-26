 الصحة العالمية: تطوير فحوص كورونا يحتاج لنحو 30 مليار دولار - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2020 4:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: تطوير فحوص كورونا يحتاج لنحو 30 مليار دولار

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 3:54 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطوير فحوص وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا المستجد يحتاج لنحو 30 مليار دولار، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك