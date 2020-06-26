الصحة العالمية: تطوير فحوص كورونا يحتاج لنحو 30 مليار دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطوير فحوص وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا المستجد يحتاج لنحو 30 مليار دولار، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.