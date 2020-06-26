الصحة العالمية: تطوير فحوص كورونا يحتاج لنحو 30 مليار دولار

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطوير فحوص وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا المستجد يحتاج لنحو 30 مليار دولار، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.