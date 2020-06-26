محافظ بني سويف يثني على فريق طبي أجرى عملية فصل بلازما لمسنة تعاني من متلازمة Gullien-Barre

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الكوادر الطبية بالمحافظة التي تعد المكون الرئيسي بالمنظومة الصحية ببني سويف، مشيرا إلى أن تميز عدد من العناصر الطبية في بعض التخصصات يدعم المنظومة بأكملها، ويمنح كافة عناصرها الثقة والتميز.

جاء ذلك على هامش تلقيه إخطارا من مديرية الصحة، ضمن التقرير الذي يتابعه على مدار الساعة عن سير المنظومة الصحية، بتمكن فريق من أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ناصر العام بإشراف الدكتور أحمد ياسين، استشاري الرعاية المركزة، من إجراء عملية فصل بلازما لمريضة مصابة بفيروس كورونا (عمرها ٦٥ سنة).

وكانت المريضة المسنة تعاني من ضعف شديد بالعضلات نتيجة متلازمة Gullien-Barre وبذلك تعد أول حالة مسجلة في مصر مع تحسن المريضة بعد إجراء عملية فصل البلازما لها.

وامتدح المحافظ الفريق الطبي، معربا عن تهئنته لهم وللسيدة التي أجرى لها العملية ولأسرتها، سائلا المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة السعيدة بشرى خير على مصر وشعبها.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للدكتور أحمد ياسين والفريق المعاون الذي أجرى العملية متمنينا الشفاء للمريضة.