 أنباء عن وقوع انفجار بقاعدة عسكرية إيرانية شرقي البلاد - بوابة الشروق
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أنباء عن وقوع انفجار بقاعدة عسكرية إيرانية شرقي البلاد

أرشيفية
أرشيفية
طهران - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 12:50 ص

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس، بوقوع انفجار باحد القواعد العسكرية الإيرانية بمنطقة سرخة حصار شرقي البلاد.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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