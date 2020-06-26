أنباء عن وقوع انفجار بقاعدة عسكرية إيرانية شرقي البلاد

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس، بوقوع انفجار باحد القواعد العسكرية الإيرانية بمنطقة سرخة حصار شرقي البلاد.



ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.