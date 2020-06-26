أنباء عن وقوع انفجار بقاعدة عسكرية إيرانية شرقي البلاد

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أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس، بوقوع انفجار باحد القواعد العسكرية الإيرانية بمنطقة سرخة حصار شرقي البلاد.ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.