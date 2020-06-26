رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يدعو ألمانيا إلى الاضطلاع بدور دولي أكثر فعالية

قبل تولي ألمانيا لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، طالب رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينجر، برلين بالاضطلاع بمسؤولية دولية أكبر.

وقال إشينجر اليوم الجمعة، في تصريحات لإذاعة بافاريا الألمانية، إنه يتعين أيضا أن يتخلى الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية عن مبدأ الإجماع على نحو مبدئي ويتجه إلى اتخاذ القرارات بالأغلبية.

وذكر إشينجر أن الظروف مواتية حاليا لمبادرة ألمانية في هذا الشأن بالتزامن مع تولي ألمانيا لرئاسة مجلس الاتحاد، مناشدا البلاد الاضطلاع بدور أكثر فعالية، وقال: "تردد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعلم لغة القوة. نعم. ولكن إذا لم تكن ألمانيا مستعدة لتعلم لغة القوة بنفسها والتحدث بها، فلن يحدث شيء".