دياب يحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية سعر صرف الدولار وسط احتجاجات

نظم "التنظيم الشعبي الناصري" و"لقاء التغيير من أجل لبنان ديمقراطي" تظاهرة شعبية في صيدا جنوبي لبنان، الخميس تحت شعار "ثورة الشعب على سلطة العجز والانهيار" احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار، وغياب الرقابة على الأسعار، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ورفع المشاركون لافتات انتقدت "السياسات النقدية وانهيار سعر الليرة" ورفض "الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي".

وقال رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في وقت سابق من اليوم إن مصرف لبنان، هو المسؤول عن سعر صرف الدولار، طالبا منه مصارحة الحكومة إذا لم يكن قادرا على تسوية وضع سعر الصرف .

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس دياب "أكد أن البلد يمر بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابية ومصرف لبنان هو المسؤول عن سعر صرف الدولار".

وأشارت وزيرة الإعلام إلى أن "وزير المالية غازي وزني قدم مداخلة عن ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وأكد أهمية متابعة الموضوع في ظل نشر أرقام غير دقيقة".

وأضافت أن: "مجلس الوزراء سيطلق غدا المنصة الإلكترونية لدى الصرافين".