مسؤول أمريكي: اجتماعات واشنطن لم تصل لقرار نهائي حول ضم أراضى الضفة

- تقارير إسرائيلية: السفير الأمريكي لدى تل أبيب يدعم بقوة خطة نتنياهو لبدء الضم الشهر المقبل.. وكوشنر أكثر ترددا





صرح مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، أن البيت الأبيض لم يتوصل لقرار نهائي خلال جولة المحادثات حول ما إذا كانت واشنطن ستدعم خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال المسؤول الذي تحدث لوسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويته: "حتى الآن لا يوجد قرار نهائي حول الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب للسلام (المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن)، لكنه وصف الاجتماعات بـ"المثمرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واختتمت المناقشات بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، مع توجه السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بيركوفيتش إلى تل أبيب لمزيد من العمل بشأن هذه القضية.

وكانت "تايمز اوف إسرائيل" قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أنه "من غير المرجح" أن تعطي واشنطن الضوء الأخطر لتقوم إسرائيل بعملية الضم مطلع الشهر المقبل، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لرسم خرائط المناطق، وأن بيركوفيتش وصهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر من المحتمل أن يأتوا أولاً إلى القدس لمناقشة القضايا العالقة.

وأفادت تقارير إعلامية أن مناقشات البيت الأبيض هذا الأسبوع تضمنت كوشنر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ولكنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب من بين الحاضرين.

وذكر تقرير للقناة الـ13 الإسرائيلية أن السفير فريدمان يدعم بقوة عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في تنفيذ الضم بدءا من مطلع يوليو المقبل، ولكن جاريد كوشنر أكثر ترددا حيال خطة نتنياهو.

ويريد نتنياهو ضم 132 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن - تشكل 30 % من أراضي الضفة الغربية -، لكن الحماس الأمريكي لتنفيذ الضم بدأ يبرد وسط رفض حلفاء واشنطن في المنطقة لهذه الخطوة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية إن إدارة ترمب والمسؤولين الإسرائيليين يدرسون خيار الضم التدريجي في عدة مناطق، على أن يتم ضم جزء فيما سيستكمل المخطط بعد الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ورأت "هآارتس" أن سيناريو فوز ترمب بولاية ثانية سيعني استئناف الضم، أما في حال فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، ستتوقف العملية برمتها.