 نقابة الأطباء العراقية تعلق عمل الأطباء في ذي قار لحين ضبط أمنهم وسلامتهم - بوابة الشروق
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نقابة الأطباء العراقية تعلق عمل الأطباء في ذي قار لحين ضبط أمنهم وسلامتهم

العراق - ارشيفية
العراق - ارشيفية
بغداد - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:26 م
أعلن نقيب الأطباء العراقيين عبدالأمير الشمري، تعليق عمل الأطباء في محافظة (ذي قار) لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الأطباء والكوادر الطبي.

وقال الشمري -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الجمعة- إنه بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء في محافظة ذي قار وآخرها ماجرى اليوم من اعتداء بالضرب المبرح على إحدى الطبيبات والكادر الطبي في الذي يعمل معها وفي ظل عدم قدرة المحافظة على ضبط الأمن في المستشفيات وضمان سلامة الكوادر الطبية، نعلن تعليق عمل الأطباء في المحافظة لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الأطباء والكوادر الطبية.

وناشد الشمري، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية باتخاذ الإجراءات العاجله لفرض القانون وبسط الأمن في المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين.

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