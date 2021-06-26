تواصل بين التنسيق والتعليم لتحديد مواعيد تظلمات الثانوية وإعادة الترشيح

مكتب التنسيق: كود سري لكل جامعة يتضمن بيانات الطلاب ويحدث باستمرار ومؤمن من أي عبث

أكد مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد، أنه سيتم مخاطبة وزير التربية والتعليم بشأن الطلاب الحاصلين على زيادة في درجات امتحانات الثانوية العامة، بحيث يراعى أن يكون تقديم تظلمات الطلاب وظهور هذه النتيجة لا يتعدى شهرين من تاريخ صدور نتيجة الثانوية.

وأوضح المكتب أنه في حالة ورود تعديلات جديدة في درجات الطلاب يتم ترشيحهم وفقًا لمجموع الدرجات الجديد مع مراعاة ترتيب رغباتهم الأصلية المدونة ببرنامج التنسيق الإلكتروني ويطبق ذلك بالنسبة للشهادات الثانوية العامة والمعادلة والفنية، وبالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية يتم تعديل ترشيحهم بناءً على المجموع الأعلى طبقًا لرغباتهم الأصلية وإخطار الكلية الجديدة ورفع أسمائهم من الترشح الأول.

وطمأن مكتب التنسيق أولياء الأمور بأنه سيثبت ترشيح من يرغب منهم بشرط تقدم الطالب بطلب رسمي بذلك خلال 15 يومًا من تاريح تعديل تريحه بناءً على زيادة الدرجات وفي حالة عدم تقدم الطالب بطلب لاستمراره في الكلية الأصلية المرشح لها من قبل يعد ذلك موافقة على الكلية الجديدة التي تم تعديل ترشيحه إليها بناءً على زيادة الدرجات، كما أن الطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات وكان المجموع الجديد ينقلهم من مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني إلى مرحلة أعلى يتم فتح كتابة رغبات جديدة لهم وإعادة ترشيحهم وإخطار الكليات أو المعاهد بترشيحهم ورفع أسمائهم من الترشح الأول.

وأعلن مكتب التنسيق أنه سيتم تسليم الجامعات والمعاهد كودًا سريًا يتضمن بيانات المرشحين بحيث يمكن للجامعة معرفة طلاب الشهادات المختلفة وكذلك التعديلات على تلك الشهادات نتيجة زيادة الدرجات أو التحويلات وبالتالي يمكن لكل جامعة سحب كشوف البيانات من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية بعد كل مرحلة تنسيق إلكتروني، مؤكدًا أن هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا خلال أيام برئاسة وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، لوضع اللمسات النهائية لمراحل تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة، ومواعيد بدء اختبارات القدرات، بالإضافة إلى تحديد أعداد المقبولين بالقطاعات الطبية والهندسة والنظرة، وتشكيل اللجنة العليا للتنسيق بعضوية عدد من رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات.