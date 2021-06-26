رئيس مدينة بلطيم: إزالة تجمعات القمامة ورفع المخلفات الصلبة بالشوارع

أكد اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة، اليوم السبت، أنه تم رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة.

وأوضح إزالة تجمعات القمامة ورفع المخلفات الصلبة، بالمناطق المستهدفة من المتولد اليومي، بشارع جمال عبدالناصر، وبورسعيد، والتحرير، والدائري، والرافد، ومنطقة الحرفيين، والمساكن الشرقية والغربية، والسوق القطاعي، فضلاً عن منطقة البوسطة، والمستشفى، وميدان زكية والهضبة ، وكافة القرى، مشددا بأهمية استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على رش المناطق والشوارع المفتوحة والحاويات بجهاز الضباب الحرارى المحمول على السيارة والكتف، وذلك لمكافحة الحشرات الطائرة في الشوارع المفتوحة وصناديق القمامة للقضاء على الحشرات الضارة بمدينة بلطيم.