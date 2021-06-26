تراجع الثقة في رئيس التشيك والحكومة والبرلمان

أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام التشيكي (سي في في ام)، أن ثقة الشعب في الرئيس والحكومة وغرفتي البرلمان تراجعت في التسعة أشهر الأخيرة.

يشير استطلاع للرأي أجري في يونيو الجاري، إلى أن 29% فقط من الذين شملهم الاستطلاع يثقون حاليا في الرئيس، مقارنة بـ46% في سبتمبر الماضي، و28% يثقون في الحكومة وهو تراجع بنسبة 15% عن سبتمبر، بحسب ما نقله راديو براغ إنترناشونال اليوم السبت.

أما مجلس النواب فحصل على 21% ومجلس الشيوخ على 27% من ثقة المشاركين في الاستطلاع، بينما كان أكثر من ثلث المشاركين في استطلاع سابق يثقون فيهما.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الثقة في العمد ومجالس البلديات بشكل كبير لنحو 60%.



