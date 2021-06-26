الأعلى للثقافة: 4300 عمل تقدَّم إلى جائزة المبدع الصغير

قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تقدمت إلى الحكومة بفكرة جائزة الدولة للمبدع الصغير، موضحًا أن الفكرة مرت بخطوات عدة انتهت بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.

وأضاف عزمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الوزارة أعلنت عن الجائزة نهاية شهر فبراير الماضي وفتحت باب التقدم إليها، مشيرًا إلى استمرار فتح باب التقدم لمدة 4 أشهر.

وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل مع الأطفال والنشء بكل الوسائل الممكنة للوصول إلى أكبر عدد ممكن، مشيدًا بدور صفحة الجائزة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن هذا الصدد.

وذكر أمين الأعلى للثقافة أن الصفحة كانت تعمل على مدار الساعة ولها دور هام في التواصل مع الأطفال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجائزة تستحدث للمرة الأولى في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأكد أن كل القطاعات والهيئات داخل الوزارة شاركت للترويج للجائزة بكل جهاتها، مضيفًا أن قصور الثقافة كان لها دور هام في الإعلان عن الجائزة داخل المحافظات والمدن المختلفة.

ولفت إلى تقدم أكثر من 4300 عمل من كل محافظات مصر إلى الجائزة، يتم إعلان 16 مبدعًا صغيرًا فائزًا بها وفقًا للقانون، متابعًا أن جائحة كورونا لم تمنع عملية تلقي الأعمال وفحصها.

وتعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، في الواحدة ظهر غدا الأحد، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.