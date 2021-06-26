الري: 20 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع

قال المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزير الري لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، إن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف تشمل سبعة آلاف كيلو متر، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الجدعان» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن تبطين التري هو مشروع قومي تتحمله الدولة بشكل كامل، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على تدبير تمويلات لمسافة تصل إلى 8200 كيلو متر، بمعنى أنه تم تجاوز المرحلة الأولى للمشروع.

وأشار إلى أنه قبل تم تنفيذ 1870 كيلو مترًا من المرحلة الأولى، وأنه قبل 30 يونيو الجاري سيكون قد تم تنفيذ 2000 كيلو متر من المشروع، مؤكدًا أن المشروع قوبل بترحيب كبير من المواطنين والمزارعين، لا سيّما أن تبطين الترع ساعد الفلاحين على زراعة مساحاتهم بشكل كامل خلال فصل الصيف.

وأوضح «خالد»، أن مشروع تبطين الترع يساهم بشكل كبير في تقليل المدى الزمني لوصول المياه للأراضي المنزرعة، بفعل وصول إلى نهاية الترع في أقصر وقت ممكن.

وكانت وزارة الري قد أعلنت أمس الجمعة، أنه يتم تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق، وأشارت إلى الانتهاء من تأهيل وتبطين 1958 كيلومترا من الترع حتى الآن، وجاري العمل على تنفيذ 5514 كيلومترا، بالإضافة إلى تدبير الاعتمادات المالية لـ761 كيلومترا أخرى من الترع.