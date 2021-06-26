ألمانيا تفرض حجرا صحيا على المسافرين القادمين من البرتغال

أعلنت ألمانيا أنها ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من البرتغال، وذلك على خلفية الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت بلومبرج أن مالطا ستطلب من السائحين غير الملقحين القادمين من المملكة المتحدة الخضوع لعزل ذاتي لمدة 14 يوما فور وصولهم البلاد.

وحذرت جنوب أفريقيا من أن الموجة الثالثة من الإصابات بسلالة دلتا قد تكون أسوا من الموجة الثانية.

وفي الوقت ذاته نقلت بلومبرج عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم تحذيره من أن سلالة دلتا الذي تم رصدها لأول مرة في الهند هي "الأكثر قابلية للانتشار من بين السلالات التي تم التعرف عليها حتى الآن"، في ظل انتشارها في 85 دولة على الأقل.