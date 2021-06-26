مسئول بمستشفى عين شمس يوضح الطريقة الآمنة لتناول المسكنات بعد التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، إنه لابد من الامتناع عن تعاطي المسكنات قبل الحصول على لقاح كورونا بمدة 8 ساعات، موضحًا أنه لا يجب تناولها أيضًا حتى بعد مرور 6 ساعات من التطعيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الامتناع عن المسكنات قبل وبعد التطعيم ضد كورونا يحافظ على عدم التأثير على فعالية اللقاح.

وأشار إلى حصول البعض على المسكنات بهدف التقليل من الأعراض قبل تناول التطعيم، ذاكرًا أنه أمر خاطئ تمامًا، لأنه قد يقلل من فعالية اللقاح، ويؤثر على الاستجابة المناعية.

وأوضح أن ظهور الأعراض نتيجة الحصول على لقاح كورونا أمر طبيعي لأنه يعني أن الخلايا المناعية تدفق لمكان الوخز، ناصحًا المواطنين بعمل كمادات باردة على مكان التطعيم مع التدليك الخفيف لتقليل الألم.

وذكر مدير الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، أن الحصول على عقار مسكن لتخفيف الألم وأعراض لقاح كورونا يكون بعد مرور من 12 إلى 14 ساعة تقريبًا.