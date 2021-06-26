بولسونارو: الرب وحده هو من يخرجني من الحكومة

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قال الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو إن "الرب وحده" هو الذى سيخرجه من الحكومة وأنه سوف يمضي قدما حتى النهاية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وتحدث بولسونارو إلى مؤيديه في مدينة شابيكو، وقال: "البرازيل لا تزال تمر بوقت عصيب. منذ البداية قلت إن لدينا مشكلتين هما الفيروس والبطالة".

وقال: "لم أصدر مرسوما بفرض إغلاق، ناهيك عن حظر التجول، لأنني أحترم الدستور وأحترم حق الذهاب والمجيء وحق العمل".

وأضاف: "استجابت حكومتنا لرغبات السكان، وأنفقت 700 مليار ريال لمكافحة الجائحة".

وذكر بولسونارو أيضا أنه يتوقع أن يكون لانتخابات عام 2022 "بدعم من البرلمان" تصويت قابل للتدقيق.