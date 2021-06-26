بولسونارو: الرب وحده هو من يخرجني من الحكومة

قال الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو إن "الرب وحده" هو الذى سيخرجه من الحكومة وأنه سوف يمضي قدما حتى النهاية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وتحدث بولسونارو إلى مؤيديه في مدينة شابيكو، وقال: "البرازيل لا تزال تمر بوقت عصيب. منذ البداية قلت إن لدينا مشكلتين هما الفيروس والبطالة".
وقال: "لم أصدر مرسوما بفرض إغلاق، ناهيك عن حظر التجول، لأنني أحترم الدستور وأحترم حق الذهاب والمجيء وحق العمل".
وأضاف: "استجابت حكومتنا لرغبات السكان، وأنفقت 700 مليار ريال لمكافحة الجائحة".
وذكر بولسونارو أيضا أنه يتوقع أن يكون لانتخابات عام 2022 "بدعم من البرلمان" تصويت قابل للتدقيق.