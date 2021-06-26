جامعة عين شمس تختار مستشفى العبور الجامعي بطل عام 2020-2021

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اختيار مستشفى العبور الجامعي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، ليكون بطل عام 2020-2021، وذلك نظرا للدور البطولي الذي قام به المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية وتحويله لمستشفى للعزل.

وأوضحت الجامعة أن المستشفى عالج 2658 حالة حتى الآن، منهم 1169 حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال الـ16 شهرا الماضية منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر في مارس من عام 2020.

ووجه الدكتور محمود المتيني الشكر لفريق عمل المستشفى بقيادة الدكتور شريف محسن مدير مستشفى العبور الجامعي، وكل الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين والإداريين بالمستشفى.

وكان الدكتور محمود المتيني قد كرَم خلال العام الماضي جميع الأطباء والأطقم الطبية وكل المساهمين من أعضاء المجتمع الجامعي في تنفيذ خطة جامعة عين شمس الشاملة والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعرب عدد من المتعافين من الفيروس الذين تلقوا العلاج والرعاية الصحية داخل مستشفى العبور الجامعي عن امتنانهم وتقديرهم للمنظومة الصحية الدقيقة عالية الجودة والكفاءة والتي يتم تتفيذها داخل المستشفى بلا كلل ولا ملل، فقد أطلق الدكتور محمد طاهر حجازي أستاذ ورئيس قسم الرمد السابق بكلية طب بنها، وأحد المتلقين للخدمة الطبية داخل مستشفى العبور الجامعي جراء الإصابة بفيروس كورونا، لقب "مصنع الشفاء" على مستشفى العبور الجامعي لما لاقاه من رعاية صحية على أعلى مستوى.