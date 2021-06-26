كامل الوزير يتفقد مسار القطار الكهربائي السريع في مطروح

قال مدحت الصباغ، نائب رئيس مركز ومدينة الحمام بمطروح، إن وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، تفقد اليوم السبت مسار خط القطار الكهربائي السريع، والذي يمر من ناحية جنوب المدينة.

وأضاف الصباغ أن وزير النقل والمواصلات تفقد مسار القطار الكهربائي السريع بالكامل، ووجه الشكر لكافة العاملين بمجلس المدينة على جهودهم في إزالة أي معوقات على مسار القطار.

يذكر أن مركز الحمام يعتبر أول مركز من الجانب الشرقي للمحافظة، ويعد ثاني أكبر مركز من حيث المساحة وعدد السكان، بعد مركز مدينة مرسى مطروح، والتي تبعد عن مدينة الحمام ٢٦٠ كيلومترًا من ناحية الغرب.