تعتبر المانجو واحدة من أكثر الفواكه المتوفرة خلال فصل الصيف، وتعتبر أيضا من أهم الفواكه المفيدة لصحة المناعة، كما قد تساعد أيضا في نضارة البشرة، والحصول على بشرة خالية من حب الشباب.

ونشر موقع "فيمينا" مجموعة من الطرق حول كيفية استخدام المانجو في حل مشاكل البشرة:

• المانجو كعلاج طبيعي للجمال

تحتوي المانجو على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، والتي يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة صحية وخالية من الشوائب، وذلك عن طريق تناول المانجو أو دهنها على البشرة.

• ما هي فوائد تناول أو دهن المانجو على البشرة؟

- تحتوي المانجو على فيتامين (أ)، حيث يساعد في التخلص من البقع الداكنة والخطوط الدقيقة، وتحتوي أيضا على فيتامين (ج)، الذي يعمل على حماية الوجه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بينما تحتوي على الماغنيسيوم، حيث يمكن أن يساعد في التخلص من حب الشباب، والبوتاسيوم الذي يحافظ على بشرة رطبة.

• طرق استخدام المانجو للتخلص من مشاكل البشرة

1- للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

يمكن التخلص من حب الشباب باستخدام المانجو عن طريق إزالة لب المانجو، ووضعه على حب الشباب لمدة 15-20 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ.

2- ترطيب البشرة

يمكن أن يساعد لب المانجو على ترطيب البشرة، وذلك عن طريق إزالة لب المانجو وعليه ملعقة صغيرة من العسل، وملعقتين صغيرتين من دقيق القمح الكامل، ثم مزج المكونات جيدًا معًا ووضع هذا المقشر على الوجه بحركة دائرية لمدة 20 دقيقة ثم غسله بماء مثلج.

3- بشرة خالية من العيوب

يمكن التخلص من عيوب البشرة باستخدام قشر المانجو، وذلك عن طريق خلط 3 ملاعق صغيرة من جل الصبار، ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحليب، وربع كوب من مسحوق قشر المانجو المجفف، وبضع قطرات من عصير الليمون، ووضعه على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم شطفه برفق باستخدام الماء البارد.