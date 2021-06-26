البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية بمصر الجديدة ويشيد بمحتوياته

‏زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، وبرفقته وفد كنسي، متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة، حيث استقبله قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما رآه أثناء جولته بالمتحف، وشكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال.

وقال البابا تواضروس الثاني إن المتحف يقدم لزائريه 3 أبعاد وهي: البعد الوطني، إذ يبرز المتحف رجال الوطن والشهداء، والبعد التربوي، نظراً لما تتركه زيارة المتحف من أثرٍ في نفوس الزائرين، ولا سيما النشء والأطفال؛ مشيرًا إلى أن المتحف يعطي الطفل فرصة للتحليق بخياله، كما ينطلق الطيار بطيارته، وكذلك البعد العلمي، حيث إن تجسيد العلم من خلال المتحف شيء له قيمة مهمة.

واختتم البابا تواضروس الثاني كلمته بتوجيه التحية لكل رجال القوات الجوية، داعيًا الأطفال والشباب لزيارة المتحف.

من جانبه، ألقى اللواء نبيل عزت، وهو من قدامى المحاربين، كلمةً شكر خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني على هذه الزيارة، مشيدًا بالدور العظيم الذي قدَّمه جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الوطن.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات وعددًا من الطائرات ذات الطُرُز المختلفة وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التي حصلوا عليها.

كما يتضمن المتحف قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءًا من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشاهد قداسته عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية.