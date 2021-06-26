قائد الترجي: سنقاتل أمام الأهلي ولا نعرف الاستسلام

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أكد خليل شمام، لاعب الترجي التونسي، أن المباراة التي ستجمع عن بالاهلي اليوم السبت، ستكون صعبة للغاية على الفريقين.

ويلعب الأهلي اليوم السبت، أمام الترجي التونسي على ستاد السلام ضمن منافسات إياب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشمام في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «المباراة صعبة على الفريقين نظرا لعدد المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل».

وأضاف: «خسرنا شوط أول في تونس ولدينا شوط ثان في القاهرة نسعى لتحقيق الفوز».

وأكمل: «لا نعرف الاستسلام، وسنلعب 90 دقيقة بكل روح وتقديم كل ما لدينا لإسعاد جماهير الترجي».

وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا الأسبوع الماضي أمام الترجي بهدف لمحمد شريف.