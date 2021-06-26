مدرب بيراميدز: نتيجة الذهاب أمام الرجاء لا تخدم أي فريق

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يرى رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام الرجاء لم تخدم أي فريق، مشيرا إلى أن المعنويات مرتفعة والفريق لديه رغبة في حسم التأهل.

وتعادل بيراميدز سلبيا مع الرجاء في القاهرة على ستاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «نتيجة مباراة الذهاب لا تخدم أي فريق بالتأهل، الرجاء وبيراميدز لديهما الرغبة في الفوز والتسجيل والوصول للنهائي».

وأضاف: «أتوقع مواجهة قوية بين فريقين كبيرين، وغياب الجماهير طبيعي في ظل انتشار فيروس كورونا لكن اللاعبين تعودوا على ذلك ويتعاملون مع الأمور بصورة طبيعية».

وأكمل مدرب بيراميدز: «جاهزون لمباراة الرجاء واستعددنا بشكل جيد، والحالة المعنوية عالية للاعبين وكذلك الحالة البدنية والفنية، رغم التعادل السلبي في مباراة الذهاب».

وانهى: «الرجاء يقدم مسيرة قوية سواء محليا أو قاريا، ولكن المواجهة أمامه غدا هي مواجهة داخل أرض الملعب والفريق الأفضل فنيا وبدنيا سيكون الفوز والتأهل من نصيبه».

ويستضيف الرجاء فريق بيراميدز في لقاء مرتقب يحتاج فيه كل فريق للتسجيل بعدما انتهى الهاب في القاهرة بلا أهداف.