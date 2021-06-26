وفاة العداء القطري عبدالإله هارون إثر حادث سير

توفي العداء القطري عبدالإله هارون، حامل برونزية سباق 400 م في بطولة العالم 2017، السبت عن 24 عاماً إثر حادث سير في الدوحة، بحسب ما كشف أمين سر الاتحاد القطري لألعاب القوى لوكالة فرانس برس.

وقال محمد عيسى الفضالة أمين سر اتحاد القوى "توفي هارون بحادث سير في الدوحة. كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الاصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو. شاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية والعاب القوى على مستوى العالم بطلا كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

ونعت اللجنة الأولمبية العداء عبر حسابها في موقع تويتر "عدّاء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".

وبدأ هارون، السوداني الأصل، بتمثيل قطر في علم 2015، وسرق الاضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة على مسافة 400 متر.

والى برونزية بطولة العالم 2017 في لندن حيث سجل 44.48 ثانية وراء النجم الجنوب افريقي وايد فان نيكرك وستيفن غاردينر من باهاماس، أحرز هارون فضية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016 وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.