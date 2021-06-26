افتتاح أعلى فندق بالعالم فى الصين

افتُتح أعلى فندق فخم فى العالم، الذى يضم مطعما فى الطابق الـ120 وخدمة المساعد الشخصى على مدى 24 ساعة، فى شانجهاى بالصين، للضيوف الذين لديهم القدرة على تحمل تكاليف الإقامة، وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية.



تشغل غرف فندق «جاى» البالغ عددها 165غرفة فخمة الطوابق العليا من برج شانجهاى الذى يبلغ طوله 632 مترا (2073 قدما) فى الحى المالى بالمدينة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.



والمصاعد التى تتحرك بسرعة قياسية تبلغ 42.8 ميل فى الساعة أو 18 مترا فى الثانية تذهل الضيوف، وتنقلهم عبر ناطحة السحاب العالية.



وبرج شانجهاى هو ثانى أطول مبنى فى العالم بعد برج خليفة فى دبى على ارتفاع 2716 قدما.



تم تأجيل افتتاح الفندق جزئيا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن الفندق بدأ الآن فى استقبال الضيوف الأثرياء الذين يمكنهم الاتصال بخدمات المساعدين الشخصيين فى أى ساعة، ليلا أو نهارا.



يمكن للرواد أيضا الاستمتاع بأحد مطاعم الفندق السبعة والمنتجع الصحى والمسبح فى الطابق الـ84 وجميع الخدمات المعتادة الأخرى لفندق من الدرجة الأولى.



وللاحتفال بافتتاحه، يقدم فندق «جاى» سعر «تجربة خاصة» قدره 3088 يوانا (450 دولارا أو 343 جنيها إسترلينيا) فى الليلة، لكن أسعار الأجنحة باهظة جدا.



تبلغ تكلفة ليلة فى أحد أجنحة الفندق، المجهزة بالثريات الكريستالية والساونا، أكثر من 67 ألف يوان، أو 10 آلاف و350 دولارا (7443 جنيها إسترلينيا).



والفندق جزء من مجموعة فنادق «جين جيانغ إنترناشونال»، المملوكة للدولة فى الصين، وافتتح رسميا يوم السبت.



وقالت السيدة رينيه وو، مديرة المبيعات والتسويق «فى يوم الافتتاح، كانت صفحة الويب مكتظة بالعديد من الزائرين الذين أظهروا اهتمام قوى للمجىء وتجربة فندقنا».



وتابعت «بالطبع هذا أمر مشجع للغاية لنا جميعا، ولكن فى الوقت نفسه، نحن ملتزمون بالتأكد من أن جميع ضيوفنا يتم الاعتناء بهم جيدا».



والمصعد فى برج شانجهاى هو الأسرع فى العالم. وفى احتفال أقيم فى نهاية العام الماضى، تم منحه رسميا اللقب من قبل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.