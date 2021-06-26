قامت مؤسسة «التجارى الدولى» بتمويل مشروع «داوى طفل.. غير العالم ــ Heal a Child…Change the World»، والذى تتبناه مؤسسة أبناء الغد «بناتى» بقيمة 2.176 مليون جنيه، لدعم تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمراكز إقامة الأطفال بلا مأوى.

يهدف المشروع بالأساس إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال المعثور عليهم بلا مأوى، ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة لهم، لضمان حقهم فى الحصول على جميع إحتياجاتهم من الرعاية، التى ستمكنهم من النمو بشكل صحى وسليم، وتساعدهم على اكتساب المهارات حتى يصبحوا أشخاص فاعلين فى المجتمع، ويبلغ عدد الأطفال المقيمين بدور رعاية مؤسسة «بناتى» نحو 200 طفل وطفلة، يعمل على رعايتهم فريق عمل يضم أكثر من 60 فردا.



ويرتكز المشروع على 3 محاور رئيسية، أولها يعتمد على تحسين الصحة الجسدية للأطفال من خلال رفع كفاءة العزل فى مقر الإقامة الدائم بمؤسسة «بناتى» بإمبابة، وتجهيز عيادة كشف مستقلة، إلى جانب تعيين طاقم طبى كامل مما يساهم فى رفع كفاءة الخدمة الصحية المُقدمة، ويأتى المحور الثانى داعما لتحسين الصحة النفسية للأطفال المعثور عليهم من خلال التعاقد مع طبيب نفسى إكلينيكى، وعمل تدريب للإخصائيين النفسيين بمؤسسة «بناتى» يتعلق بموضوعات العلاج بالفن ويناقش صعوبات التعليم وكيفية إدارة تعديل السلوك، أما المحور الثالث يركز على الاهتمام بالأنشطة التأهيلية للأطفال مثل اليوجا والمسرح الصامت إلى جانب ترتيب إعداد المعسكرات والرحلات التأهيلية.



تم توقيع الإتفاق بحضور المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى ــ مصر، بالإضافة إلى إيرينى صفوت، دينا احمد، لوجين حسين، مُخططى برامج المؤسسة، وعلى الجانب الآخر، تواجدت الدكتورة هناء أبو الغار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «أبناء الغد»، وهند سامى، المدير التنفيذى للمؤسسة، هذا بجانب حضور كلٍ من فدوى ذكى، منسق المشروعات، وناردين نخلة، مسئول قسم الصحة الجسدية، والدكتور مصطفى عارف، مسئول قسم التأهيل النفسى والإجتماعى.



وفى هذا السياق، أشاد «السعيد» بأهمية الإتفاق الموقع بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع المصرفى بإعتباره داعم رئيسى للمجتمع، مؤكدا أن استراتيجية «التجارى الدولى» تسعى دائما إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتى تُعتبر من أكثر القطاعات إحتياجا.



كما أوضح «السعيد» ان مؤسسة «التجارى الدولى» تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصرى والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية فى مجال صحة الأطفال، والتى خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما.