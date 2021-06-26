مسئول يمني: لن نتهاون في الدفاع عن هويّتنا وكرامة شعبنا وسنحرر صنعاء

أكد أركان المنطقة العسكرية السادسة باليمن قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسية أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية مستمرة في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وقال ابن راسية - خلال تفقده المنطقة العسكرية السادسة في جبهات القتال، حسبما ذكرت وكالة الانباء اليمنية، اليوم السبت - "لن نتهاون في الدفاع عن اليمن وهويّتنا الوطنية وعن كرامة شعبنا وسنحرر صنعاء وكل المناطق المحتلّة من المليشيا الإيرانية ولن نفرط في شبر من أراضي الجمهورية".

وأشاد بالجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها قوات الجيش اليمني، بما يحققونه من انتصارات متوالية في مختلف الجبهات، مثمنا الإسناد المباشر لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة وأحرار اليمن باتوا أكثر إصرارًا على دحر المليشيا الحوثية وإنهاء غطرستها واستعادة الدولة كون ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

ودعا ابن راسية، الأهالي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم السماح للمليشيا الإرهابية بغسيل أدمغتهم والزج بهم إلى محارق الموت، لافتاً إلى أن ما تتكبّده المليشيا من خسائر بشرية لا حصر لها في مختلف الجبهات.