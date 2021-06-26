الأتربي: أردنا التجديد لـ ساسي ولكنه سافر ولم يعد

يرى محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن التجديد للاعبي الفريق يمنح شعورًا بالاستقرار ويدفع الفريق لتقدم أفضل المستويات، مشددًا على رغبة النادي في التجديد مع فرجاني ساسي.

وقال الأتربي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «منذ قدوم اللجنة الحالية ونحن نسعى للتجديد مع فرجاني ساسي، ولكنه سافر ولم يعد، التجديد للاعبين هدفه منحهم الشعور بالاستقرار لتقديم أفضل ما لديهم في الملعب».

وأضاف: «حساب دعم النادي فُتح من أسبوع بموافقة الجهة الإدارية وسيُستخدم في كرة القدم وباقِ الألعاب والأنشطة الرياضية وسيتم استخدامه في هذا الخصوص وسنستفيد من هذه المبالغ التي دعم بها محبي الفريق بالنادي».

وتابع: «كل شخص في الإدارة له تخصصه، حسين السيد وفاروق جعفر يتوليان ملف التجديد، كنا نتفاوض مع زيزو، كذلك في فريق اليد تعاقدنا مع مدرب كبير كان يعمل في برشلونة ونتمنى التوفيق لفريقي السلة والطائرة».

واوضح: «لاعبوا الزمالك لم يظهروا في العمل الإعلاني خلال الفترات الماضية، ولكن هذا الأمر تغير وستكون هناك إعلانات لنجوم النادي من شأنها تحسين الوضع المالي، والتخفيف من الأعباء على خزينة النادي، ولن يتوقف الأمر على الإعلان لشركة واحدة، ستكون هناك تعاقدات إعلانية خلال الفترة المقبلة».

وتطرق نائب اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للحديث عن فريق السلة في نهائي دور السوبر، حيث قال: «تعرضنا للهزيمة في أول مباراة أمام الاتحاد بفارق كبير وكان هذا حافزًا للاعبين في المباراتين المتتاليتين، نعم حصلنا على بطولة إفريقيا وكان هناك محترفين معنا ولكن الآن لدينا شباب وأبناء نادي الزمالك، واللاعب المتألق والتر هودج».

وأوضح: «ربما فوز الاتحاد في مباراته الأولى بفارق كبير منحهم ثقة، ولكن تفوقنا في المباراة الثانية والثالثة».

وأتم: «مباريات السلة تكون متأرجحة، وأتمنى فوز الزمالك في المباراة الرابعة والتتويج باللقب».