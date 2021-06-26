نفى الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، تأثير سد واو المقام بجنوب السودان على الحصة المائية لمصر، موضحًا أن السد له تأثير على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة للأشقاء في جنوب السودان.

وقال عنتر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن مصر تتعاون مع جنوب السودان في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع سد «واو» الصغير بسعة تخزينية 2 مليار متر مكعب.

وأوضح أن السد متعدد الأغراض يولد الكهرباء وتتم الاستفادة منه في مياه الشرب والمشروعات الزراعية المحدودة، قائلًا إن «نهج مصر في تلك المشروعات مرتبط بالوقوف مع الأشقاء في دول الحوض طالما المشروع صغير».

وذكر رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري أن السد في طور الدراسات والبحث عن موارد التمويل، مضيفًا أن تحديد سنوات الملء لازال مبكرًا لعدم البدء في تجهيز إنشائه.

ولفت إلى أن بروتوكولات التعاون والمشروعات ما بين مصر وجنوب السودان ليست وليدة اللحظة، مشيرًا إلى أن زيارة الدكتور محمد عبد العاطي، إلى جنوب السودان شهدت افتتاح عدد من المشروعات والآبار الجوفية، وتطرقت إلى عدد من المشروعات المستقبلية لتوطيد أواصر التعاون.

ووقعت وزارتا المواد المائية والري، في مصر وجنوب السودان، بروتوكولا للتعاون الفني فيا مجال الموارد المائية، ويتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان.

ويقع المشروع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.