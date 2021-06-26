 التعليم تعلن جداول الأسبوع السادس في المراجعات النهائية على قناة مدرستنا 2 - بوابة الشروق
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التعليم تعلن جداول الأسبوع السادس في المراجعات النهائية على قناة مدرستنا 2

نيفين أشرف
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 1:57 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 على القناة التعليمية "مدرستنا 2".

 

وعرضت الوزارة جداول الأسبوع السادس في الفترة من يوم الأحد 27 يونيو حتى السبت 3 يوليو.

 


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