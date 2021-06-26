التعليم تعلن جداول الأسبوع السادس في المراجعات النهائية على قناة مدرستنا 2

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 على القناة التعليمية "مدرستنا 2".

وعرضت الوزارة جداول الأسبوع السادس في الفترة من يوم الأحد 27 يونيو حتى السبت 3 يوليو.