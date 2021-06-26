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أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، أن فريقه عانى كثيرا من الغيابات قبل مواجهة الأهلي في مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن غياب الجماهير أصبح أمر عاديا.

ويلعب الأهلي اليوم السبت، على ستاد السلام أمام الترجي ضمن منافسات إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وقال الشعباني في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «سنحاول التغلب على الغيابات التي تعرضنا لها قبل لقاء الأهلي».

وأضاف: «سنلعب أمام الأهلي على الأوراق المتاحة ونحن فريق كبير وله تاريخه وكل الاحتمالات واردة».

وعن غياب الجماهير في مباراة الأهلي: «الأمر أصبح عاديًا في ظل جائحة فيروس كورونا، لم يكن لدينا جمهور كبير في مباراة الذهاب وسنقوم بما علينا فعله لأننا فريق ألقاب».

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "حمادي العقربي" انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف.