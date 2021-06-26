 انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع إلى النصف - بوابة الشروق
السبت 26 يونيو 2021 3:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع إلى النصف

أ ش أ
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 2:40 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 2:40 م
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة؛ إذ وصلت إلى 155 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة - في تقرير نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6 ملايين و79 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار187 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.892 ملايين برميل".

وأضافت أن "أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 155 ألف برميل يوميا، في حين استوردت 305 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك