نجوم هوليوود يعلقون على حكم سجن قاتل جورج فلويد: ليس كافيا

علق مشاهير هوليوود عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على محاكمة ضابط الشرطة السابق "ديريك شوفين" المتهم بقتل "جورج فلويد"، والذي تم الحكم عليه أمس، الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف، بتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية.

علقت الممثلة الفائزة بالأوسكار، "فايولا ديفيس" على الحكم قائلة، "ما هو عقاب القتل؟ مع حسن السير والسلوك، سيخرج المتهم بعد 8 سنوات؟ .. قلبي مازال مع جورج فلويد وعائلته، أصلي لتحصلوا على السلام والشفاء من الألم".

بينما قالت المغنية العالمية "ِشير"، "أفهم أن والدة شوفين لا تريد أن يرحل ابنها، ولكن والدة جورج فلويد لن ترى ابنها مرة أخرى، محامي شوفين قال لو أنه لم يذهب إلى العمل في هذا اليوم، أو لم يرد على هذه المكالمة، وأنا أقول لو لم يضع وزنه بأكمله فوق رقبة جورج لمدة تسع دقائق، كان لديه تسع دقائق ليتوقف عن فعل ذلك".

أما الممثلة "آفا دوفيرناي"، فعلقت قائلة، "ديريك شوفين قاتل، قاتل شاهد العديد من الأشخاص ينادون بحياة الرجل الذي قتله في وضح النهار، قاتل وضع كل وزنه على رقبة انسان آخر، وشعر بالحياة وهي تخرج منه، ديريك شوفين قاتل"، في حين غردت الممثلة "روزانا أركيت" تغريدة بعد النطق بالحكم قائلة، "عذرا والدة شوفين، ابنك ليس رجل صالح".

علق الفنان "دايفيد باتيستا" على الحكم قائلا، "باي ديريك، إذهب إلى الجحيم"، بينما قالت "إليسا ميلانو"، "22.5 عام، ليست مدة طويلة بما يكفي".

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الحكم بالـ"عادل"، وقال بايدن "لا أعرف كل الظروف التي أخِذت في الاعتبار، لكن الحكم يبدو لي عادلا".

يذكر أنه تسبب مقتل فلويد العنيف في 25 من شهر لمايو عام 2020م، خلال عملية للشرطة في مينيابولس في اندلاع احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة، وكان "شوفين" قد أدين بجريمة القتل من الدرجة الثانية من قبل هيئة محلفين بنهاية شهر أبريل الماضي.