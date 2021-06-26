وادي: حضرنا إلى المغرب لإقصاء الرجاء البيضاوي

أكد محمود وادي، مهاجم بيراميدز، أن فريقه يخوض مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية بدافع الفوز والصعود للنهائي.

ونشر الموقع الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصريحات وادي عن مباراة الإياب أمام ارجاء المغربي، قائلًا:" التركيز ومعنويات الفريق عالية، أتينا للمغرب من أجل التأهل والصعود لنهائي الكونفدرالية هذا هو هدفنا الوحيد".

وأضاف:" نتيجة مباراة الذهاب لا يُعتمد عليها، نخوض مباراة العودة بدافع الفوز، نحاول الاستعداد جيدًا، الأجواء رائعة للغاية واللاعبين يشعروا بالمسئولية الملقاة على عاتقهم".

وتطرق للحديث عن عودته من الإصابة، قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، لقد عدت من الإصابة وهذا هو الأهم، وسأندمج مع الفريق بشكل أسرع وأتمنى الوصول لمكان يليق بنادي بيراميدز".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين للتصعب مهمة بيراميدز في مباراة الإياب وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية للكونفدرالية.