قالت الفنانة هدى المفتي، إن فيلم ديدو الذي طُرح مؤخرًا في دور السينما، مخصص الأطفال وهو مُستوحى من قصة عقلة الأصبع.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «أون سيت» على شاشة «on»، مساء الجمعة، أنها تخوفت من المشاركة في العمل، غير أنها تحمست كثيرًا بسبب الكتابة المميزة ورغبتها في تقديم دور للأطفال، ودخول عالمهم، معقبة: «باكون مبسوطة لما الأطفال يعرفوني في الشارع».

وفيلم «ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا» من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

كما عبّرت هدى، عن سعادتها للمشاركة في فيلم كيرة والجن، واصفة العمل مع المخرج مروان حامد بـ"الممتع والمختلف"، وأنها تتعلم الكثير من طريقته الإخراجية المميزة.

واعتبرت أن هذا الفيلم مثّل - ولا يزال - مسؤولية بالنسبة لها، كونها تقدم دورًا مختلفًا، متمنية أن تكون عند حسن ظن المخرج مروان حمدي ومن اختارها للدور، وكذا لدى الجمهور.

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية مختلفة وجديدة، تُدخِل السعادة على الجمهور سواء في المنازل أو من يشاهد الفيلم في دور السينما.

فيلم «كيرة والجن» تدور أحداثه إبان ثورة 1919، ويتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لأبطال المقاومة وقادة الثورة الشعبية، وأحداثه ممتدة حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، والعمل مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب أيضا السيناريو والحوار، ومن إخراج مروان حامد.

ويشارك في بطولة الفيل، النجوم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري إلى جانب سيد رجب، وأحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.