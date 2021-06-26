اتحاد المستثمرين: الترويج للاستثمار خطوة على الطريق الصحيح

قال صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين إن اهتمام الحكومة بدعم وكالات الترويج للاستثمار فى مصر خطوة مهمة وعلى الطريق الصحيح.



وأضاف نصر أن الاقتصاد المصرى يحتاج لجذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق وهو ما سيعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الانتاج والتصدير.



وتابع نصر أن الفرص الضخمة الموجودة بالسوق تحتاج للتسويق، الإصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة والتيسيرات الضخمة لتسهيل التعامل مع المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز، يتطلب تسليط الضوء عليها حتى تحقق الهدف منها.



ولفت نصر إلى ضرورة المضى قدما فى خطة الإصلاح وصولا إلى إصلاح جميع التشوهات التى يعانى منها المستثمرين والقطاع الخاص والصناع.



وشدد نصر على ضرورة استكمال واطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لقطاع الصناعة باعتباره قطار التنمية الحقيقى خلال الفترة المقبلة، التصدير والانتاج هما السيبل الوحيد لدعم الاقتصاد.



وقال نصر ان توسع الحكومة فى طرح المزيد من الأراضى والمجمعات الصناعية الجاهزة سيسهم وبشكل سريع فى نجاح خطط الحكومة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات وزيادة معدلات النمو الصناعى، ناهيك عن عن انخفاض معدلات البطالة والتضخم.