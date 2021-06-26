المحققون يعثرون على رسائل كراهية في مسكن المشتبه فيه بمدينة فورتسبورج الألمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثر المحققون على رسائل كراهية في ملجأ للمشردين كان مرتكب جريمة الطعن العشوائي أمس في فورتسبورج جنوب شرقي ألمانيا يقيم فيه مؤخرا.

وقال مدير الأمن الجنائي بالمدينة أرمين كونرت اليوم السبت إن مواد الحض على الكراهية تم ضبطها لكنها لم يتم تقييمها بعد.

أضاف كونرت أنه ما يزال يتعين فحص رسائل موجودة على الهاتف المحمول المكتشف للجاني وربما يأخذ فحصها وقتا بسبب اللغة الأجنبية المستخدمة فيها.

وكان الصومالي اعتدى بعد ظهر أمس الجمعة بالطعن على أشخاص لم يعرفهم وسط المدينة لأسباب غير معلومة.

توفي ثلاثة ممن تعرضوا للطعن وأصيب عدد آخر.

وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان الجاني الذي كان يخضع لعلاج نفسي تصرف بدون دوافع إسلاموية أو أصيب بنوع من الاضطراب العقلي خلال قيامه بالعمل الدموي.