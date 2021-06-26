يحل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ضيفًا على برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، في تمام السابعة من مساء غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يرافق «موسى» وزير النقل في جولة بمحاور ديروط وسملوط على النيل، وطريق الصعيد الغربي لمعرفة كيفية اختراق الطريق لأعماق قارة إفريقيا وصولًا إلى كيب تاون.

وتشمل الحلقة الحديث حول عمليات الصيانة بورش السكك الحديدية ببني سويف، وكشف تفاصيل مثيرة حول حوادث القطارات الأخيرة، فضلًا عن مناقشة قضايا شائكة والحديث حول المتعاون مع الوزارة والمعارض لتنفيذ التعليمات.