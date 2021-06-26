أعلن وزير الصحة البريطاني، مساء اليوم السبت، استقالته، على خلفية خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو وصور له، أثناء تقبيله كبيرة مساعديه.

وأوضحت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن "هانكوك يتصدر جهود الحكومة لمحاربة الجائحة ودائمًا ما ينصح الناس باتباع القواعد الصارمة، كما رحب العام الماضي باستقالة عالِم كبير خرق القيود بطريقة مشابهة، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

واعتذر هانكوك عما بدر منه بعدما نشرت صحيفة "ذا صن" صورة له وهو يعانق كبيرة مساعديه ويقبّلها في مكتبه الشهر الماضي، أي عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة.

وفي بيان، قال هانكوك: "أقر بأنني انتهكت قواعد التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.. خذلت الشعب وأنا آسف جدًا"، وناشد بالحفاظ على خصوصية أسرته، لا سيما وأنه رجل متزوج.

فيما نشرت جميع الصحف البريطانية الكبرى قصة وزير الصحة وكبيرة مساعديه على صفحاتها الأولى، مؤكدة أن هانكوك فقد أي سلطة معنوية وأخلاقية وطالبته بالرحيل.