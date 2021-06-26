البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز العربي

بدأ البرلمان العربي جلسته العامة في ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وشهدت الجلسة منح رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ "وسام التميز العربي".



وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، يمثل قامة وطنية وعربية شامخة، ورائداً من رواد العمل البرلماني على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مضيفاً أن تاريخه المهني والسياسي والوطني الحافل بالكثير من الإنجازات، يكشف عن بصماته الواضحة، في تطوير أسس وآليات العمل البرلماني.



وأضاف العسومي - في كلمته - أنه منذ أن تولى الدكتور عبد الله آل الشيخ قيادة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، أحدث نقلةً نوعيةً ملموسة، ليس فقط على مستوى أداء ودور المجلس، ولكن أيضاً من خلال جهوده المقدرة، على مدار السنوات الماضية، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والتي كان وما يزال لها الأثر البالغ في نصرة القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه الكثير من القضايا والمفاهيم المغلوطة، مشدداً على أن هذه الجهود الحثيثة والمُشرِفة التي يقوم بها، تمثل رافداً أساسياً وقيمةً مضافة، لتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.



وأكد أن احتفال البرلمان العربي اليوم بتكريم " آل الشيخ "، كأول شخصية عربية تحصل على "وسام التميز العربي"، يمثل رسالة تقدير وتعبير عن مدى العرفان والامتنان لمواقفه المشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومبادراته الخلاقة من أجل تعزيز وتنسيق مواقف المجالس والبرلمانات

العربية في المحافل الدولية المختلفة، فضلاً عن مواقفه العروبية الخالصة، ودعمه لكل ما يعزز التضامن العربي في كافة المجالات.



كما ثمن رئيس البرلمان العربي دعم " آل الشيخ " الدائم والمتواصل للبرلمان العربي، ولتعزيز مسيرته والدور الذي يقوم به خدمةً لمصالح الشعب العربي الكبير ودفاعاً عن قضاياه العادلة.



ويتضمن جدول أعمال البرلمان العربي مناقشة عدة تقارير منها الاقتصادية والمالية والتشريعية والقانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية والشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي وتقرير آخر منفصل عن فلسطين.