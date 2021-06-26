التيار الوطني الحر وحركة أمل يعلنان وقف التراشق الإعلامي ومنح فرصة لحل خلافات تشكيل الحكومة اللبنانيه

أعلن التيار الوطني الحر، الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون - وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقف التراشق الإعلامي بين الجانبين بعد سلسلة من البيانات المتبادلة التي تضمنت هجوما وانتقادات حادة بين الفريقين.

وأصدرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر بيانا طلبت فيه من مناصري التيار وقف أي تراشق إعلامي مع حركة أمل،وأن هذا القرار يأتي إفساحاً في المجال أمام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله للنجاح في مسعاه لحل الخلافات المعروفة ،لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف منذ أكتوبر الماضي بتشكيل الحكومة إثر استشارات نيابية ملزمة،وابدي التيار الوطني الحر رغبته في تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي لحركة أمل - التي يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري- دعا فيه أنصاره لوقف كل أشكال السجالات الإعلامية مع التيار الوطني الحر،وأن الحركة كانت دوما حريصة على عدم الدخول في سجالٍ مع أي طرف داخلي، معتبرة أن بياناتها كانت تصدر ردا على تصريحات وتغريدات تستهدف رموزه.

وكان التيار الوطني الحر وحركة أمل قد أصدرتا سلسلة من البيانات المتبادلة تضمنت تراشقا بالاتهامات، وذلك على خلفية توتر العلاقة بين الطرفين اثر تعثر مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي برئاسة النائب جبران خليل ،من جهة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي تيار المستقبل من جهة أخرى حول تشكل الحكومة الجديدة.